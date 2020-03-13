Muğla Büyükşehir ’den okullarda çevre eğitimi
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile mart ayı içerisinde verilmeye başlanan eğitimlerde 13 ilçede 52 okulda 1560 öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor.
Eğitimlerde
öğrencilere çevre
kirliliği, geri dönüşüm,
yenilenebilir enerji, düzenli
atık tesisleri, çöpten
elektrik üretimi gibi farklı
birçok konu anlatılıyor.
Büyükşehir Belediye
Başkanı Osman Gürün
geleceğe yani gençliğe
bırakacakları en değerli
mirasın tertemiz,
yaşanabilir bir çevre
olduğunu belirtti. Başkan
Gürün, “Çevreyi ve doğayı
korurken onu emanet
edeceğimiz gençlerin de
çevre bilinci ve duyarlılığı
ile büyümesini
sağlayabiliriz. Alanlarında
uzman ekiplerimiz
çocuklarımızla buluşarak
hem çocuklarımızın
sorularını yanıtlıyor hem de
onlara çöplerin nasıl
elektriğe dönüştüğünü,
geri dönüşümü,
yenilenebilir enerjiyi
çocuklarımızın anlayacağı
şekilde anlatıyor. 13
ilçemizde devam eden
eğitimlerle geleceğimizin
garantisi, fikri, irfanı,
vicdanı hür evlatlarımız
çevresine, yaşadığı şehre
ve ülkesine sahip çıkacak
ve daha temiz bir dünya
için var gücüyle çalışacak.
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Atatürk’ün
ülkemizi emanet ettiği
gençlerimize çok
güveniyoruz” dedi.
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