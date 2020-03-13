Muğla Büyükşehir ’den okullarda çevre eğitimi

13 Mart 2020 Cuma, 08:48

Eğitimlerde öğrencilere çevre kirliliği, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, düzenli atık tesisleri, çöpten elektrik üretimi gibi farklı birçok konu anlatılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün geleceğe yani gençliğe bırakacakları en değerli mirasın tertemiz, yaşanabilir bir çevre olduğunu belirtti. Başkan Gürün, “Çevreyi ve doğayı korurken onu emanet edeceğimiz gençlerin de çevre bilinci ve duyarlılığı ile büyümesini sağlayabiliriz. Alanlarında uzman ekiplerimiz çocuklarımızla buluşarak hem çocuklarımızın sorularını yanıtlıyor hem de onlara çöplerin nasıl elektriğe dönüştüğünü, geri dönüşümü, yenilenebilir enerjiyi çocuklarımızın anlayacağı şekilde anlatıyor. 13 ilçemizde devam eden eğitimlerle geleceğimizin garantisi, fikri, irfanı, vicdanı hür evlatlarımız çevresine, yaşadığı şehre ve ülkesine sahip çıkacak ve daha temiz bir dünya için var gücüyle çalışacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün ülkemizi emanet ettiği gençlerimize çok güveniyoruz” dedi.

