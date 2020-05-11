Muğla'da 500 bin ücretsiz maske dağıtıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi koronavirüs ile mücadele kapsamında Muğla il genelinde bu güne kadar 500 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdi. 500 bin adet maske halk pazarlarında, toplu taşıma araçlarında, eczanelerde, veteriner kliniklerine, klinik sahibi doktorlara ve sanayi esnafına dağıtıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgını ile ilgili il genelinde sürdürdüğü mücadeleye devam ediyor. Koronavirüsle mücadelede en etkin yöntemlerden birisi olan dezenfekte çalışmaları il genelinde devam ederken diğer yandan vatandaşların en önemli ihtiyaçlarından birisi olan maskelerin dağıtımı sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi salgının görülmeye başladığı ilk günden bu güne 500 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdi. 500 bin adet maske halk pazarlarında, toplu taşıma araçlarında, eczanelerde, veteriner kliniklerine, klinik sahibi doktorlara ve sanayi esnafına dağıtıldı.
ÜRETİM DEVAM EDİYOR
Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan MELSA Şirketinde maske üretimi devam ediyor. Haftada 15 bin adet maske üretimi gerçekleştirilen MELSA’da bu güne kadar 85 bin tek kullanımlık maske, 15 bin adet yıkanabilir maske üretimi gerçekleştirildi.
Başkan Gürün: “Tüm vatandaşlarımıza salgınla mücadelede bugüne kadar göstermiş oldukları sabır ve dikkat için teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Ülkemizin 11 Mart’tan itibaren sıkı tedbirlerle mücadele ettiği koronavirüs salgınında vatandaşlarımızın da dikkati ve sabrı ile önemli bir ilerleme kaydedildi. Tüm bu süreçte maske dağıtımında bir belirsizlik yaşandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren MELSA şirketimizle ve evlerinde maske diken vatandaşlarımıza maske ürettik. Bu maskeleri toplu ulaşımda, Pazar yerlerinde dağıttık. Ayrıca eczanelere, kliniklere, sanayi esnafımıza da ekiplerimiz maske dağıtımı gerçekleştirdi. Salgının ilerlememesi için sosyal mesafe kuralları yanında maske kullanımı da çok önemli. Tüm vatandaşlarımıza salgınla mücadelede bugüne kadar göstermiş oldukları sabır ve dikkat için teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız.”
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