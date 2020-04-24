Muğla'da polis, Başkan Gürün'ün İstiklal Marşı okumasına engel olmaya çalıştı

24 Nisan 2020 Cuma, 13:39

Muğla'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla dün saat 21.00'de Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı'nı okumak isteyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, polis engeli ile karşılaştı.

Muğla Valiliği'nin verdiği talimatla İstiklal Marşı'nın meydanda söylenmesine yönelik izin olmadığını söyleyen emniyet ekipleri ile Başkan Gürün arasında kısa süreli diyalog yaşandı. Başkan Gürün, herhangi bir etkinlik yapılmadığını, kamu görevlisi olarak İstiklal Marşı'nı okuyup yurttaşların bayramını kutlamak istediklerini belirtti.

Valinin talimat ile engellenmek istenen Gürün ve Gümüş ve Girgin İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra, balkonlara çıkan yurttaşların bayramını kutladılar.



