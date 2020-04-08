Muharrem İnce'den pandemi sürecinde 'Erdoğan' propagandasına tepki

08 Nisan 2020 Çarşamba, 00:08

Türkiye koronavirüs salgınıyla ve salgının olumsuz tüm etkileriyle mücadele ederken iktidar propaganda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

65 yaş üstü evlerinden çıkamayan yurttaşlara bir süredir maske ve kolonya yanında da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mektubu ulaştırılıyor.



CHP'li Muharrem İnce, kolonya ve maskelerin üzerinde Erdoğan'ın adının yazılı olmasına sert tepki gösterdi.



İnce, şu ifadeleri kullandı:

“7 maaşınla 65 yaş ve üstü 7.5 milyon vatandaşımıza maske ve kolonya hediye edemeyeceğine göre parti genel başkanı olarak şahsının hediyesi gibi davranmayacaksın. Bu kolonya ve maske “şahsım”ın değil, devletimizin, milletimizin hediyesidir, milletimizin vergileriyle alınmıştır.”

ERDOĞAN'IN MEKTUBUNDA NE YAZIYOR?

Erdoğan’ın 65 yaş üstündeki yurttaşlara hitap ettiği mektupta, “Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur” ifadeleri yer aldı.





