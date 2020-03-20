Muhterem Nur hayatını kaybetti

20 Mart 2020 Cuma, 10:00

Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi altında bulunan, Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muhterem Nur Kimdir?

Asıl adı "Olga" olan Muhterem Nur, 1927 yılında Manastır şehrinde dünyaya geldi.

Bazı röportajlarında kendi söylemiyle 1936'da dünyaya gelen sanatçı, 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti.

Babasını da hiç tanıyamayan ve "anne" dediği teyzesi tarafından büyütülen Nur, çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç edip çocukluğunu Eyüpsultan'da geçirdi.

Nur, gençlik zamanda uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalıştı ve o günlerde tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı ve film yapımcısı Suzan Yakar Rutkay'ın desteğiyle sinemaya adım attı.

İlk kez 1950'de "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak kamera karşısına geçen oyuncu, fabrikadaki işinden ayrılıp figüranlık yapmaya devam etti.

Tanınmaya başlayıncaya kadar 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynayan, asıl ününü "Üç Arkadaş" filmiyle yakaladı, kısa sürede başroller almaya başladı.1967 yılında şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı.

Nur, 1970'li yıllarda daha çok küçük gazinolarda ve turne ekiplerinde şarkıcı olarak çalışan Müslüm Gürses ile, 1982'nin Mayıs ayında Malatya turnesinde tanıştı ve ikili 5 Mayıs 1986'da Beykoz Evlendirme Memurluğu'nda nikah masasına oturdu.

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

Müslüm Gürses, eşiyle ilgili yaptığı bir açıklamada, "Her insana bel bağlamam ama Muhterem Hanım, bu dünyanın insanı değil. Ben bugün bir yerlere gelmişsem bunda yüzde 90 Muhterem Hanım'ın payı vardır" ifadelerini kullanırken, Muhterem Nur ise "Ondan önce yaşamıyordum. Mutlu olmayı, huzuru anladım. Eğer bir gün gözlerim görmez, ayaklarım tutmaz, kollarım da yukarıya kalkıp ona yardım etmezse, o zaman Müslüm'ü yalnız bırakırım" açıklamasında bulunmuştu.

"Adana Altın Koza Film Şenliği" ve "İstanbul Film Festivali"nde ödüller alan sanatçının rol aldığı bazı yapımlar şöyle:





"Yuva", "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu", "Denizin Kanı", "Esrarlı Gözler", "Bir Akıllı Bir Deli", "Sevmemeli", "Yalnızlık Korkusu", "Kuşlu Çorap", "Küskünüm", "Son Akın", "Zeytin Gözlüm" , "Kaderim", "Kara Gün", "Öksüz Gülnaz", "Yiğit Anadolu'dan Çıkar", "Kanunsuz Toprak", "İstanbul'da Randevu", "Ekmek Kavgası", "Anne", "Ali Derler Adıma", "Derbeder / Kırık", "Ayşem Kınalı Gelin", "Gelin Ayşem", "Bırakın Yaşayalım", "Kara Davut"