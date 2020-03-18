Muslera’dan Bilim Kurulu’na frikik golü

18 Mart 2020 Çarşamba, 21:08

Galatasaray kalecisi Muslera koronavirüs zirvesi sonrası Çankaya Köşkü’ndeki basın toplantısında hastalık riski nedeniyle sosyal mesafe aralığıyla oturup liglere devam kararı alan Cumhurbaşkanlığı Bilim Kurulu’nu Instagram hesabından eleştirdi.

Tüm dünyada maçların askıya alınmasına rağmen Türkiye’de seyircisiz oynatılmasına Beşiktaş derbisinden bu yana eleştiri getiren Galatasaray kalecisi Muslera, bu kez hesabından bir fotoğraf ve şu ifadeleri paylaştı: "Gerçekten üzgünüm. Rakiplerimizi böyle mi savunacağız.”