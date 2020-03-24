Muslukları kapatın suyunuzu koruyun

24 Mart 2020 Salı, 06:06

Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bugünlerde suyun kıymeti bir kez daha anlaşıldı. Dünya iklim kriziyle karşı karşıyayken en hayati meselelerin başında su geliyor. İklim krizi arttıkça su krizi de yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler 22 Mart Su Günü kapsamında bu yıl su tasarrufunun küresel ısınmayla mücadeledeki önemine vurgu yaptı. TEMA Vakfı da Su Günü’nde, Türkiye’nin yeraltı ve yerüstü su varlıklarının korunmasına bütünleşik yaklaşım getiren sürdürülebilir yönetim olanaklarına dikkat çekti. Ellerimizi sık sık yıkadığımız bu dönemde evde basit önlemlerle su tasarrufunu sağlamamız mümkün. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç; “Temiz ve yeterli suya erişimin ilk şartı suyun kaynağını korumak. Bu nedenle su üretimine hizmet eden tüm ormanlar ve su toplama havzaları korunmalı, akarsularımız her türlü kirli su deşarjına karşı sıkı yönetilmeli, plandaki önlemler ve mevzuat etkin uygulanmalı” dedi.

‘SU KANUNUNA KAVUŞMALIYIZ’

Bu kapsamda Türkiye’nin acilen su kanununa kavuşmasının gerektiğini bir kez daha önemle vurgulayan Ataç, su varlıklarının sürdürülebilir yönetiminde bütünleştirici bir kanun, havza bazlı planlama ve tüm süreçlerde katılımcı bir yaklaşım gerektiğini söyledi. Ataç özetle şöyle konuştu: “Her geçen gün su varlıklarımız üzerindeki baskılar artıyor ve sularımız miktar, kimyasal kalite ve ekolojik açıdan kötü duruma doğru gidiyor. Dünyadaki su varlıkları iklim değişikliği, nüfus artışı ve çevre kirliliği gibi baskılar nedeniyle ilerleyen zamanlarda çok daha kritik bir konuma gelecek. Türkiye’de artan nüfus ile birlikte son 5 yılda kişi başına düşen yıllık su miktarı yaklaşık 100 m3 azalarak 1350 m3 seviyelerine kadar düştü. Böyle giderse yakın gelecekte kişi başına düşen su miktarı 1000 m3’ün altına düşecek ve su fakiri bir ülke durumuna geleceğiz. Su varlıklarımız için acil harekete geçmemiz gerekiyor.”

ATAÇ: SUYU TASARRUFLU KULLANALIM

Deniz Ataç, suyu sürdürülebilir kullanmanın önemli koşulu herkes için tasarruflu su kullanımı olduğunu belirterek özetle şu önerilerde bulundu:

- Tarımda salma sulama yerine basınçlı ya da damlama sulama sistemlerine geçiş; endüstride gri su diye tabir ettiğimiz suyun belli arıtmalar ile sistemde yeniden kullanımı; suyu daha az tüketen teknolojilere geçiş; evsel tüketimde su kullanımındaki davranışsal değişiklikler önemli oranda su tasarrufu sağlayabilir.

- Bireyler açısından özellikle içinde bulunduğumuz salgın koşullarında elleri düzenli olarak yıkamak ve temizlik büyük önem taşıyor. Ancak temizlik ve salgınla mücadelede tedbirleri aksatmamak koşulu ile el yıkarken, duş alırken, diş fırçalarken, tıraş olurken suyu aşırı tazyikli açmamalı ve suyun gereksiz yere akmasına engel olmalıyız.

- Duşta kullanılacak bir akıllı başlık ya da debi sabitleyici, suyun akışını yüzde 50-60 oranında düşürerek su tasarrufu sağlar.

- Yine rezervuarlarda 5 litreye yakın oranda içme suyu kalitesindeki su, sifonun çekilmesi ile birlikte tek seferde akıp gitmektedir. Rezervuar içerisine konulacak 1 litrelik su dolu bir şişe bile her sifonda en az 1 litre su tasarrufu sağlar.

- Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolu haldeyken çalıştırmak büyük oranda tasarruf sağlayabilir.

- Salgınla mücadele kapsamında suyun daha çok kişisel sağlık ve temizlik açısından önemli olduğunu unutmamalıyız. Bu anlamda araç yıkama, halı yıkama gibi alışkanlıkları gerektiğinden fazla yapmamalı, suyu tasarruflu kullanmak için kullanım yerini önceliklendirmeliyiz.