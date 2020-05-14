Mustafa Cengiz: Ara vermeden devam
Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz, hastaneden açıklama yaptı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.
Sağlık sorunları nedeniyle tedavisi süren Mustafa Cengiz, bu süreçte kulüp yönetiminin ara vermeden çalışmalarına devam ettiğini söyledi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi.
MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
“Değerli kamuoyu,
07.05.2020 tarihinde geçirdiğim operasyonun ardından sağlığım el verdiği kadar İkinci Başkanım ve Başkan Yardımcılarım başta olmak üzere ilgili mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasarayımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır. Bilindiği gibi gerektiği takdirde de resmi sitemizden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
Kulübümüz resmi mecralarında yayınlanan bütün açıklamalarda bizzat bilgim, katkım ve nihayetinde onayım vardır.
Galatasaray Spor Kulübü gibi 115 yıllık bir geçmişe sahip kurumsal bir yapıda zaten aksi de düşünülemez.
Saygılarımla,
Mustafa Cengiz
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı”
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