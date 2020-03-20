Müzik engel tanımıyor

20 Mart 2020 Cuma, 05:00

Polonya’da vereceği konseri korona önlemleri yüzünden iptal olan Gülsin Onay, moralini hiç bozmadı, konser kıyafetini giydi, makyajını yaptı, sosyal medya izleyicilerine arada bir yaptığı gibi mikrofon ve kamerasını ayarladı ve “Bu kez konser salonunda değil evimde ağırlıyorum sizleri. İptal edilmiş olan Polonya konserimdeki programda yer alan ‘Chopin Andante Sipanato et Grande Polonaise’ ile başlıyorum” dedi ve çaldı! Gülsin Onay’ın Twitter’daki konserini canlı yayın sırasında iki bin kişi izledi. Ancak daha sonraki izlemelerle tıklanma sayısı 900 bin kişiyi buldu. Bu ilgiden çok memnun kalan Onay, başka eserlerle de her pazar saat 19.00’da konserlerine devam edebileceğini ve yakın bir zamanda da YouTube hesabı açacağını da takipçileriyle paylaştı.

‘HEYECANLA HAZIRLANDIM’

Gülsin Onay bu sosyal medya konserine nasıl karar verdiğini şöyle anlattı; “Her pazar sabahı olduğu gibi ‘Günaydın, paşa pazarınız güzel geçsin’ mesajımı yazarken aklıma gelen bir düşünceyle umutlandım. Polonya’da vermeyi planladığım konserimden bir seçkiyi tüm dinleyenlerim ile evimden canlı yayın ile paylaşabilmek fikri beni çok heyecanlandırdı. Bir canlı yayın konseri ve mekânın, koşulların engel olamayacağı bir buluşma olmalıydı. Böylelikle karar verdim ve dinleyicilerime sordum. Sizlere evimden bir canlı yayın konseri yapsam ne dinlemek istersiniz?”

Bu sorunun ardından öyle yoğun bir ilgi oluşmuş ki Onay, “Bana evimde olduğumu dahi hissettirmedi” diyor ve ekliyor; “Sanki kuliste hazırlıklarımı yaparcasına heyecanla tüm ortamı ve kendimi hazırladım. Bu da diğerlerinden farklı bir çaba gerektiriyordu. Dinleyicilerime duyurduğum saatlerde yani saat 19.00 Twitter, 20.00’de Facebook ve 21.00 Instagram olmak üzere 3 konser planladım.” Onay, “Müzik engel tanımıyordu ve kalplerimiz duvarların ve engellerin ötesinde kendisine bir yol buldu. Birbirimizi hissettik... O kadar etkili bir paylaşım oldu ki 900 bin kişilik bir konser salonu kalbimizde inşa edildi. Elbette bu kadarını beklemiyordum ancak müzik her zaman olduğu gibi düşüncelerin ötesinde bir gücü olduğunu ortaya koydu. Mucizevi bir yönü var adeta. İnsanın kalbiyle gördüğü ve duyduğu, manevi olarak gücünü hissettiği uçsuz bucaksız bir âlem. Cennet gibi. Sıkıntılarımızı geride bıraktığımız, arındığımız ve sevgiyle, umutla dolduğumuz bir yer” diyor.

Farklı farklı ülkelerden, şehirlerden dinleyen dinleyicilerinden çok güzel geri dönüşler almış sanatçı. İlk defa dinleyen ve mutluluklarını dile getirenler de olmuş. Çok duygulandığını vurgulayan Onay, “Böylelikle her hafta buluşmak için çok güçlü sebeplerim oluştu. Yeniden kendimizi müziğin iyileştirici ve birleştirici kollarına bırakacağız ve sarılıp kucaklaşacağız” diyor.