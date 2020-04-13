Müzisyen Özkan Uğur’un abisi Tarık Uğur hayatını kaybetti
Özkan Uğur'un kendisi gibi müzisyen olan abisi Tarık Uğur hayatını kaybetti. Uğur, abisinin hayatını kaybettiği haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
MFÖ'nün Ö’sü Özkan Uğur'un abisi Tarık Uğur, hayatını kaybetti. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Uğur, “Canım abimi kaybettik, Allah rahmet eylesin. Bana ilk tek manyetikli elektro gitarımı alarak müziğe başlamama vesile oldu. Bir anlamda hayat yolumu çizdi. Nur içinde yat abicim. Daima kalbimizde olacaksın. Başımız sağolsun” dedi.
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