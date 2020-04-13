Müzisyen Özkan Uğur’un abisi Tarık Uğur hayatını kaybetti

13 Nisan 2020 Pazartesi, 16:21

MFÖ'nün Ö’sü Özkan Uğur'un abisi Tarık Uğur, hayatını kaybetti. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Uğur, “Canım abimi kaybettik, Allah rahmet eylesin. Bana ilk tek manyetikli elektro gitarımı alarak müziğe başlamama vesile oldu. Bir anlamda hayat yolumu çizdi. Nur içinde yat abicim. Daima kalbimizde olacaksın. Başımız sağolsun” dedi.