Nagehan Alçı: Gayet iyiyim
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yüksek ateş nedeniyle hastanede olduğu iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, hastaneye kaldırıldığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.
Nagehan Alçı, sosyal medyada “Hakkımda yüksek ateş nedeniyle hastanede olduğum gibi uydurma haberler yayılmış... Yalancılığın ve kötü niyetin sonu yok, çok şükür gayet iyiyim. Ailece pazar kahvaltısı yapıyoruz...” mesajlarını paylaştı.
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