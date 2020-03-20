NASA Ay roketi çalışmalarını askıya alıyor
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla iki uzay merkezini kapatıyor.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın Ay roketi geliştirilen New Orleans'deki Michoud tesisinde çalışmaların askıya alınacağını ve roket ek motorunun test edildiği Mississippi'deki Stennis Uzay Merkezinin geçici olarak kapatılacağını duyurdu.
Alınan bu önlemlerle, NASA'nın Ay'a 2024'te astronot gönderme misyonunun ertelenmesine yol açabileceği belirtildi.
NASA, Ajansın California ve Alabama'daki Ames Araştırma ve Marshall Uzay Uçuş merkezlerinde görevli 2 çalışanda yeni tip koronavirüs tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçildiğini açıklamıştı.
Video Haberler
- CHP'den Pınar Fidan'a sert tepki!
- Bilim insanları kaydetti! Koronavirüs böyle görüntülendi
- Canlı yayında korkutan koronavirüs iddiası!
- 'Koronavirüs' paniği kamerada! Herkes bir anda kaçıştı
- Karantinadan kaçanlar tutuklanabilir
- Canını hiçe sayıp karantina altına alınan şehre girdi!
- Canlı yayında 3 kişiyi köpek kovaladı
- Yer: Sivas... Görenleri şaşkına çevirdiler
- Elazığ’daki 5.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
- Sağlık emekçileri Türkiye'ye teşekkürlerini iletti