NASA Ay roketi çalışmalarını askıya alıyor

20 Mart 2020 Cuma, 21:48

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın Ay roketi geliştirilen New Orleans'deki Michoud tesisinde çalışmaların askıya alınacağını ve roket ek motorunun test edildiği Mississippi'deki Stennis Uzay Merkezinin geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

Alınan bu önlemlerle, NASA'nın Ay'a 2024'te astronot gönderme misyonunun ertelenmesine yol açabileceği belirtildi.

NASA, Ajansın California ve Alabama'daki Ames Araştırma ve Marshall Uzay Uçuş merkezlerinde görevli 2 çalışanda yeni tip koronavirüs tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçildiğini açıklamıştı.