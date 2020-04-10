Neandertallerle ilgili tarihi keşif!

10 Nisan 2020 Cuma, 11:09

Güneydoğu Fransa'nın Rhone Nehri vadisindeki bir arkeolojik sit alanında yapılan kazılarda elde edilen bulgulara göre, günümüz insanlarının atası Neandartellerin yaklaşık 40.000 ila 50.000 yıl önce çeşitli işlerde kullanmak üzere sicim üretiyorlardı. Araştırmacılar, ipin henüz hangi amaçla kullanıldığını bilmiyor olsa da, bir taş kesme aracına bağlı olabileceğini düşünüyorlar.

AĞ VE KUMAŞ ÜRETMİŞ OLABİLİRLER

AP’nin haberine göre, ABD'nin Ohio eyaletindeki Gambier'deki Kenyon Kolejinden Bruce Hardy ve meslektaşları söz konusu keşfi, Perşembe günü Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir bildiriyle dünyaya duyurdular. Söz konusu ip kalıntılarının bulunması çanta, ağ ve kumaş üretmek gibi diğer yeteneklerin olasılığına işaret ediyor.

Araştırmacılara göre, Neandertallere ait bir taş aletinin alt kısmında beyaz bir leke gibi görünen bulgu, başta önemsiz bir detay gibi gözükse de, mikroskop altında incelendiğinde, bükülerek birbirinin etrafına sarılmış bir demet lif olduğu ortaya çıktı.

SANDIĞIMIZDAN DAHA AKILLILAR

Kazıyı gerçekleştiren arkeologlar, Perşembe günü yayınladıkları makalede, Neandertallerin üç lif demetini önce saat yönünün tersine doğru büktüklerini ve sonra onu sağlam bir ip haline getirmek için de topluca saat yönünde büktüklerini bildirdi diyerek yapım sürecini anlattı.

Söz konusu bulgu, uzak kuzenlerimiz olan Neandertallerin, günümüz insanlarının sandığından daha akıllı olduğunu gösterebilecek için en son keşif olarak kayıtlara geçti.