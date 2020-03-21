Nevşehir Belediyesi, 'Yaşlı İhbar Hattı' oluşturdu

21 Mart 2020 Cumartesi, 21:54

Nevşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü kişilere ve kronik hastalara dışarı çıkma yasağı getirmesinin ardından 'Yaşlı İhbar Hattı' oluşturdu. Nevşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, dışarıda 65 yaş üstü kişileri görenlerin ALO 153'ü aramları istendi. Belediye, 'ihbar' ibaresi yanlış bulununca hattı, "Yaşlı Destek Hattı' olarak değiştirdi.