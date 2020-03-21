Nevşehir Belediyesi, 'Yaşlı İhbar Hattı' oluşturdu
Nevşehir Belediyesi, 'ALO 153 Yaşlı İhbar Hattı' oluşturdu
Nevşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü kişilere ve kronik hastalara dışarı çıkma yasağı getirmesinin ardından 'Yaşlı İhbar Hattı' oluşturdu. Nevşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, dışarıda 65 yaş üstü kişileri görenlerin ALO 153'ü aramları istendi. Belediye, 'ihbar' ibaresi yanlış bulununca hattı, "Yaşlı Destek Hattı' olarak değiştirdi.
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