Nevzat Erkmen koronavirüse yenildi

16 Nisan 2020 Perşembe, 12:14

Çevirmenliğinin yanı sıra Türk Beyin Takımı’nın da kaptanlığını üstlenerek Dünya Zekâ Oyunları Şamiyonalarına katılan yazar ve çevirmen Nevzat Erkmen’in ölümü kültür sanat dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Edebiyat okurlarının James Joyce’un başyapıtı Ulysses’in Türkçedeki ilk çevirmeni olarak tanıdıkları Nevzat Erkmen, 1931’de İzmir’de doğdu. İzmir Karataş Ortaokulu, İnönü (şimdiki Namık Kemal) Lisesi ve İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nden mezun olduktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursunu kazanarak New York Üniversitesi’nde Pedagoji dalında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı. Çeşitli şirketlerde müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

CUMHURİYET’TE ZEKÂ OYUNLARI KÖŞESİNİ YÖNETTİ



1980 yılında gazetemizde Zekâ Oyunları köşesini yönetmeye başladı, World Puzzle Federation’ın (Dünya Zekâ Oyunları Federasyonu) kurucu üyesi ve Türkiye Temsilcisi oldu. 1992-2005 arasında Türk Beyin Takımı’nın kaptanlığını yaptı, 2005’te takımın Onursal Kaptanı oldu. 1995’te Türkiye Zekâ Oyunları Kulübü’nü kurdu ve Beyin Olimpiyatları’nda Türkiye’ye Dünya Üçüncülüğü kazandırdı.



Nevzat Erkmen, 1983’te psikanaliz, erotoloji, anlambilim, Geştalt Yaklaşımı, eski Meksika şamanlarının sonuncusu Don Juan’ın öğretileri, zen, yoga ve taoculuk birikimlerini paylaşmak amacıyla Söz Yayın Oyunajans’ı (www.sozyayin.com) kurdu. Öykülerini topladığı "Apartman Aşkları"nı ve başta Carlos Castaneda’dan yaptıkları olmak üzere pek çok çevirisini bu yayınevinden çıkardı. “Türk Dilinin Uyak (Kafiye) Sözlüğü”nü hazırladı, Jack Kerouac’ın “Dharma Bums”ını “Zen Kaçıkları” adıyla Türkçeleştirdi, Şeyh Nefzavi’nin “Itırlı Bahçe”sini çevirdi.

James Joyce’tan yaptığı “Ulysses” (YKY, 1996) çevirisiyle aynı yıl The International James Joyce Foundation üyeliğine kabul edilen Erkmen, İrlanda Cumhurbaşkanı tarafından bir mektupla taltif edildi, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Yılın Çevirmeni ödülünü kazandı, 1998’de James Joyce Centre tarafından Dublin’de düzenlenen Bloomsday etkinliklerine katıldı.