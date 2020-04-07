Niğde’de ikinci cevher tesisine onay: Köylüler itiraz etti

07 Nisan 2020 Salı, 02:00

Yerleşim yerine 450 metre uzaklıkta olan birinci tesiste siyanür ile altın çıkarma üretimi yapılırken ikinci tesiste ise demir ve çinko çıkarma işlemleri yapılmak isteniliyor.

400 İMZA TOPLANDI

Ulukışla’ya bağlı Tepeköy’ün sakinleri, topraklarının ve sularının siyanür nedeniyle kirlendiğini belirterek yapılmak istenen ikinci tesis için Aksaray İdare Mahkemesi’ne 400 imza ve 4 bin evrak ile itiraz etti.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı’nın, geçen ay siyanür havuzunun patlaması sonucu toprağa ve suya siyanürün karıştığı iddialarına ilişkin analiz raporu hazırladığı öğrenildi. Yeraltı suyu ve sızıntı suyunun analiz sonucunda “İnsani tüketim amaçlı suların korunması hakkındaki yönetmelikte belirtilen sınır değerin tam 17.5 katıdır” denildi.