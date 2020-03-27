Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı!

27 Mart 2020 Cuma, 19:07

Nihat Doğan, , sosyal medya hesabından Kabe’nin yeniden tavafa açılmasını istedi ve bir çağrıda bulundu.

Doğan, ''“Ey efendiler, Kabe neden yalnız! Neden öksüz! Tavaf neden durur ve buna bir müslüman neden ses çıkarmaz anlamış değilim. Corona virüsü olmayan temiz 50-100 insan da mı bulamadılar tavaf yapacak? Yoksa virüsten ölümden korktuğumuz kadar Allah'tan mı korkmuyoruz?” ifadelerini kullandı.

Doğan'ın bu açıklamalarının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısından tepki geldi.