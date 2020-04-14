Nihat Özdemir’den liglerle ilgili kritik açıklama

14 Nisan 2020 Salı, 10:17

TFF Başkanı Nihat Özdemir, sezonun ne zaman başlayacağı konusu ile ilgili net bir açıklama yapmadı.

Nihat Özdemir, “TFF olarak 'Lig şu tarihte başlayacak' diyemeyiz. Devletimizin kurullarıyla birlikte karar vereceğiz. UEFA'nın görüşünü de alacağız. Mayısın ilk haftası yapacağımız değerlendirmede mayıs ayında çalışmaların başlayıp, başlamayacağını raporlar belirleyecek.

Örneğin Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve bilim kurullarının hazırlayacakları raporlar çok önemli” dedi.