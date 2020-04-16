Nisan ayında kar sürprizi
Ordu'nun Mesudiye, Kabadüz ve Akkuş ilçeleri yağan karla beyaza büründü
Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Akkuş, Mesudiye ve Kabadüz ilçeleri bu sabah başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.
Geçen hafta etkili olan güneşli havanın keyfini çıkarmak için yaylalara çıkan vatandaşlar da kar yağışıyla birlikte sürpriz yaşadı. Nisan ortasında yağan karla eğlenen vatandaşlar, çektikleri video ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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