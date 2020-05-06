‘O mahur beste çalar…’

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:35

PEN Türkiye’nin Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarının 38. yılı için yayımladığı bildiri şöyle:





“Hüseyin 23, Yusuf 25, Deniz 25 yaşındaydı.

1972’nin 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan ve

halkın o güzelim geleneksel inançla Hıdırellez’i

kutladığı gecenin sabahına karşı…

Türkiye’nin bağımsızlığı ve özgürlüğü için

üçü de darağacındaydı.

Son sözleri de ilk sözleri gibiydi,

içtendi, gençti, çığlıktı, isyandı.

Deniz en uzun boylusuydu içlerinde,

ama bağımsızlık, özgürlük uğrunda

Hüseyin de, Yusuf da Deniz’den

geri kalmadı. Hepsi de devrim yolunda

uzun mesafe koşucusuydu…

Devletin ve sistemin ‘sanatçı’ kılıklı soytarılarınca

lince maruz bırakılan, sonra da genç yaşında canından

olan ‘iki gözüm’üz Ahmet Kaya’nın, Attila İlhan’dan

bestelediği “Mahur Beste”si;

48 yıldır içimizi yakıyor bir kez daha,

acımızı artırıyor bir kez daha,

öfkemizi çoğaltıyor bir kez daha.

“Bir yangın ormanından fışkırmış genç fidanlardı

Güneşten ışık yontarlardı sert adamlardı

Hoyrattı gülüşleri aydınlığı çalkalardı

Gittiler akşam olmadan ortalık karardı.”

Yine Ahmet Kaya’nın “Adı Bahtiyar” şarkısında,

“suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar” dediği gibi,

grup üzerindeki baskıların kaldırılmasını ve türkülerini

özgürce, yasaksız çalıp söylemek isteyen Grup Yorum’un

üyeleri de ölüm orucunda bir bir can veriyor. Helin öldü,

İbrahim de ölmesin…

Ölüm kimseye bir şey kazandırmaz, can kaybettirir yalnızca.

Olmasın bir kez daha!”



