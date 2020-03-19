Obi Mikel Trabzonspor’dan niye ayrılmış?

19 Mart 2020 Perşembe, 18:40

Trabzonsporlu Obi Mikel takımından maçların oynanmasını protesto ettiği ve yazdığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle ayrılmış. Mikel’den paylaşımı silmesi de istenmiş.

Athletic dergisine konuşan Obi Mikel: "Çocuklarım beni her sabah arıyordu, telefonda ağlıyorlardı, arkadaşlarının oyun günlerine neden gelmediğini, neden sokakta kimseye dokunamadıklarını soruyorlardı. Sosyal medya paylaşımı yaptım. Başkanla görüşmem gerektiği söylendi. Bunu reddettim ve o paylaşımı kaldırmayacağımı söyledim. Bunlar benim görüşüm, hislerim. Özgür bir dünyada yaşıyoruz. Konuşma özgürlüğüm var”.

Kulübe bu durumu anlattım. Çocuklarımı görmeli, onların yanında olmalıydım. Trabzonspor yönetimine, eve dönmek istediğimi söyledim. Onlar ise 'Eğer şimdi gidersen, bir daha geri dönemezsin' dediler. Ben de 'Tamam, ben evime gidiyorum' dedi”dedi.