OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın eşi Aysel Pehlivan: ‘Doğru olanı yaptı’

08 Mart 2020 Pazar, 02:00

Aysel Pehlivan, Barış Pehlivan’ın tutuklanmasının ardından gazetemize konuştu.

- Eşiniz sırf mesleğini yaptığı için 9 yıl önce tutuklanmıştı. Dün yine tutuklandı. Neler hissediyorsunuz?

Barış’ı tanıdığımdan beri onun gazeteciliğe olan tutkusu hiç değişmedi, günden güne büyüdü, kuvvetlendi. Yolun başındaki mesleki ideallerinden hiç taviz vermedi, hayatını onların üzerine kurdu... O, Türkiye’de bu mesleği hakkı ile yapmanın ne bedelleri olduğunu biliyor ve yine de halkın haber alma özgürlüğünü her şeyin üzerinde tutuyor.

- Daha önceki cezaevi dönemi sizin için nasıl geçti?

Ayrılık her zaman zor, ama o zaman daha yalnızdım. Şu an yanımda olduğunu, Barış’a olan sevgisini fersah fersah uzaklardan hissettiren yüzlerce, binlerce kişi var ve sadece onların “yanındayız” mesajını görmek bile geleceğe olan umudumu artırıyor, Barış’ın ne kadar doğru bir yolda gittiğini bir kere daha kanıtlıyor.

- Barış Bey başına gelecekleri tahmin ediyor muydu?

Barış, yaşadığımız bu zor zamanlarda, doğru ve dürüst bir şekilde gazetecilik yapmaya çalışıyor ve bunu hakkı ile yapmak için gerçekten çok uğraşıyor. Yazdıkları her haber, her kitap beraberinde tehditler, saldırılar getiriyor. Barış, yaptıkları işin ve bedellerinin farkında olarak bu mesleği ilkeli bir şekilde yapmaya çalışıyor.

- Biz gazeteciliğini biliyoruz, Arya’nın babası olan Barış Bey nasıl birisi?

Her zaman iyi niyetli, güler yüzlü, sevgi dolu, ailesini ve dostlarını herşeyin üzerinde tutan, herkese yardım etmeye çalışan dürüst bir insan.

- Ona mesaj göndermek istermisiniz?

Bugünler de geçecek ve çok yakında yine birlikte olacağız.