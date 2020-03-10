ODATV’nin erişim engeline itiraz: 8A maddesi siyasi amaçla kullanılıyor

10 Mart 2020 Salı, 06:00

OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile haber müdürü ve yazarımız Barış Terkoğlu’nun tutuklanmasının ardından OdaTV internet sitesine de erişim yasağı getirilmişti. OdaTV avukatı Yaman Akdeniz, dün bir üst mahkemeye başvurarak erişim yasağı kararına itiraz etti.

Cumhuriyet’e konuşan avukat Yaman Akdeniz, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün erişim engeli talebinin değerlendirilmeden karar verildiğini belirterek “Hâkimlik hiçbir değerlendirme, inceleme yapmadan bu talebi keyfi bir şekilde kabul etmiş. Gerek Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği gerek Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği kabul etmiş. İki farklı hâkimlik üzerinden 3 farklı adresi OdaTV’nin yayında olmayan haberine istinaden erişime engellenmiş durumda. Bu kararlara itiraz edilip bir an önce erişim engeli kararlarına son verilmesi istedik. Ben bunun sansür ve susturma girişime olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘MAHKEME TEDİRGİN OLDU’

Wikipedia’ya getirilen ve iki buçuk yıl süren erişim yasağını örnek olarak gösteren avukat Akdeniz, şu değerlendirmede bulundu: “Kanunun 8A maddesi ile Wikipedia erişime engelli kaldı. Bu 8A maddesi siyasi nitelikli olarak kullanılıyor ve keyfiyete izin veriyor. OdaTV’nin başına gelende budur. İtiraz ettik. İtiraz için hemen değerlendirme yapmamaya çalışıyorlar. Hakimlik zaten rahatsız oldu, dosyayı bu kadar çabuk isteyeceğimizi bilmiyorlardı. Tedirginlik var.”