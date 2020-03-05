05 Mart 2020 Perşembe, 23:31

Gazetemizin yazarı ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce dün gece tutuklanmıştı. Ardından Odatv Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da ifadeye çağrılmıştı.

Terkoğlu ve Kılınç'ın tutuklanmalarının ardından Odatv'ye erişim engeli getirildi.

Siteye an itibariyle giriş yapılamazken; giriş yapmaya çalışan kullanıcılar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun idari tedbir kararı ile karşılaşıyor.

"SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ"

Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın ise Türkiye'de kararın ilk olduğunu belirterek "Karar için Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurulması gerekiyor. Süreci takip edeceğiz, yarın Barış Pehlivan’ın ifadesi için adliyede olacağız" dedi.



Kararın ardından Oda TV'nin sosyal medya hesabından aşağıdaki açıklama yapıldı

2007 yılında kurulan http://Odatv.com’a, BTK tarafından verilen idari tedbir kararı gereği erişim sağlanamamaktadır.

Yayın hayatımızda ilk kez gerçekleşen bu duruma karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı okurlarımıza duyururuz.