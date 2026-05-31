Butlancı Yarkadaş'a canlı yayında sert sözler: ‘Bölücü oldun, FETÖ’cülerin yaptığı gibi…’

CHP’nin eski milletvekili Dursun Çiçek, mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararını defaatle savunan gazeteci Barış Yarkadaş’a canlı yayında sert çıktı.

Yarkadaş tv100'de, mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlatırken, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek’in 'yalaka' ifadesini kullanması üzerine tartışma yaşandı.

Çiçek, Yarkadaş'a "Kemal Bey'in avukatlığını yapmayın lütfen" derken, Yarkadaş "Kemal Bey döneminde siyaset yapmış ve onun ahlakına güvendiğim bir kişi olarak Dursun Çiçek’in sözlerini ayıplıyorum" dedi.

Söz konusu diyaloğun devamı şu şekilde:

Dursun Çiçek: Ben de seni ayıplıyorum. Bölücü oldun, bölücü.

Barış Yarkadaş: Bak Dursun Çiçek, bu partinin 2 senedir ahlakı bazı arkadaşlarımız tarafından bozuldu.

Dursun Çiçek: Bölücü oldun, bölücü… FETÖ’cülerin yaptığı gibi…

Barış Yarkadaş: Bu tavrınızla başka parti kurmak var kafanızda, CHP’yi bitirmişsiniz. Özgür Özel ve arkadaşları kapı kapı MHP ve AKP’ye gittiler, ‘mutlak butlan çıkmasın’ diye. Biz 50 yaşındayız, Erdoğan sonrasına hazırlanıyoruz dediler.

Dursun Çiçek: Gazeteci yalaka değildir, doğruları söyler.

Barış Yarkadaş: Yalakalık yapan sensin Dursun Çiçek. Terbiyesizce konuşma. O lafları sana yediririm… Özgür Özel'den vekillik kapmak için yaptığı konuşmaları da iade ediyorum.

İşte o anlar...