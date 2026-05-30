Kılıçdaroğlu’ndan ‘tarihi’ hata: ‘Bilmeyenler dinlesin’ dedi, Atatürk’ün ‘idam’ kararını karıştırdı

30.05.2026 19:39:00
Mahkeme tarafından CHP yönetimine atanan Kılıçdaroğlu, yaptığı bayramlaşma konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında verilen 'idam' kararının tarihini karıştırdı.

İstinafın 'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Halkla Bayramlaşma" programında konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında "Büyük önderimiz Atatürk Samsun’a çıkarken boynunda idam fermanı isminin üzerinde de hain ilanı vardı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'un çıkarken, kendisi hakkında verilmiş bir 'idam' kararı mevcut değildi. Zira Atatürk hakkında 'idam' kararı 24 Mayıs 1920 tarihinde verilmişti.

Gazeteci Bülent Mumay, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki çelişkiyi sosyal medya hesabından paylaştı. 

