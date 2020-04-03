Öğrencilere ücret şoku

03 Nisan 2020 Cuma, 06:00

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, “Milli Eğitim Bakanı bir an önce öğrencilere, bir yanda da virüsle boğuşan öğrenci ailelerine ve özel yurt işletmecilerine nefes aldıracak bir çözüm bulmak zorundadır” dedi.

KALMADIKLARI YURTLARIN PARALARI İSTENDİ

Öğrencilere fatura gönderen özel yurtların dayanağının ise konu hakkında olumlu görüş veren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün olduğu ortaya çıktı.

Özel yurtların öğrencilerden ödeme alınıp alınmayacağı konusundaki başvurusu üzerine MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü konuyla ilgili görüş yazısı hazırladı. Bakanlığın yazısında, kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eyül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin yüzde 10’unun; 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti ücretinin yüzde 30’unun alınacağına ilişkin hüküm anımsatıldı. Bakanlığın yazısında; söz konusu hükümler çerçevesinde sürecin yürütülmesinin gerektiği ifade edildi. CHP’li Hakverdi, konuyla ilgili şunları dile getirdi: “İktidar, Millet İttifakı’nın belediyeleri ile uğraşmak ve vatandaşlarına IBAN numarası vermek dışında bir şey yapmalıdır. Devlet bu günler için vardır!”