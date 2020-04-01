Öğretmene bağış dayatmasına sendikalardan tepki

01 Nisan 2020 Çarşamba, 06:00

Öğretmenler, bağış yapmamaları durumunda fişlenme kaygısı yaşıyor. Bir okul müdürü, öğretmenlere yolladığı mesajda, “Paranızı bu hesaplara gönderebilirsiniz.

Ancak kim ne kadar gönderecekse bana özelden yazsın, benim de toplam tutarı ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmem gerekir” dedi. Bir il milli eğitim müdürlüğünde görevli bir yöneticinin, okul yönetimlerine gönderdiği mesaj da şöyle: “Tüm okul ve kurumlarımızın müdürleri tarafından her türlü iletişim aracı ile öğretmen ve velilerimize ulaşılıp gerekli gayret gösterilip kampanyaya katılımın üst düzeyde tutulması için gayret gösterilecek olup her hafta cuma günü okul ve kurumlarımızın gayreti ile toplanan yardımın toplam tutarı tarafıma WhattsAptan, özelden okul ve kurum ismi belirtilerek gönderilecektir. Bu kampanyaya özel kurslarımızdan da katılım beklenmektedir.”

‘MOBBİNGİ REDDEDİYORUZ’

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Bu denli zor bir süreçte gönüllülük temelli olması gereken bir kampanya üzerinden öğretmenlere, eğitim ve bilim emekçilerine mesajlar yoluyla yapılan baskıyı, mobbingi reddediyoruz. Kamu erkinin görevi baskı yoluyla para toplamak değildir. Meslektaşlarına yönelik yaptığı bu uygulamayı reddediyoruz’’ diye konuştu.

Eğitim İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada da “Cumhurbaşkanı’nın bizzat kampanyayı açıklamasından hemen sonra okul yöneticileri, whatsApp gruplarında, öğretmenlere kampanyaya katılmayı dayatmış, makbuzların kendilerine sunulmasını emretmeye başlamıştır” denildi. Bu dayatmaya ilişkin çok sayıda ekran görüntüsü ve bilgisinin sendikaya ulaştığı belirtilen açıklama şöyle: “Okul yöneticilerinin, bağışa zorlanan öğretmenlerin göndereceği makbuzları ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollayacaklarını hep bir ağızdan bildirmesi, yöneticilerin öğretmenlerin bağışı üzerinden yalakalık puanı toplamaya çalışacağını ve bu kampanya dayatması aracılığıyla öğretmenlerin siyaseten fişleneceğini ortaya koymuştur.

Kampanya dayatmasını yargıya taşıyacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.’’ Bu arada mebpersonel.com sitesinde, kampanyaya bağış yapan daire başkanları, genel müdürler, şube müdürleri, il ve ilçe müdürleri, okul yöneticilerinin adları ve yaptıkları bağış miktarları güncellenerek yayımlanıyor.