Okan Konuralp, RTÜK üyesi seçildi

11 Mart 2020 Çarşamba, 17:49

CHP kontenjanından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi seçilen Faruk Bildirici’nin üyeliğinin düşürülmesinin ardından, Meclis Genel Kurulu’nda bugün seçim gerçekleştirildi. Oylama sonucunda RTÜK’ün yeni üyesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörü Okan Konuralp oldu.

Okan Konuralp, 274 milletvekilinin oyunu alarak RTÜK Üyesi seçildi. Faruk Bildirici'ye ise 133 oy çıktı.

BİLDİRİCİ'DEN AÇIKLAMA

Üyeliğinin hukuksuz biçimde düşürülmesine karşı mücadelesini sürdüreceğini belirten Gazeteci Faruk Bildirici, "RTÜK’te bulunduğum 3.5 ay içerisinde liyakatsizliğin, partizanlığın, hukuksuzluğun, kamu kaynaklarına göz koymanın ve dost ahbap ilişkilerinin kurumu getirdiği noktayı gördüm. İşlevsiz hale getirilmiş kurumun etkin hale gelmesini ve şeffaflığını sağlamaya çalıştım. Yanlışlık ve hukuksuzluklara gözümü kapamadım; Başkanın birden çok yerden maaş almasına ve şaibeli işlemlerine karşı çıktım. Bunun üzerine RTÜK Başkanı, aleyhimde asılsız haberler yaptırarak itibar suikastine girişti. Sonra da her daim yanında olan parmaklarla üyeliğimi düşürdü. Ama TÜRKSAT’tan istifa ederek mücadelemin haklılığını kabul etmek zorunda kaldı. TBMM’de bugün yapılan seçimde beni yeniden aday göstererek RTÜK’teki mücadeleme sahip çıkan CHP’ye teşekkür ederim. Yeni üye seçilen Okan Konuralp’e de başarılar dilerim… Görevini yapmış olmanın gönül rahatlığı içindeyim. Üç ayrı dava açtım. Hukuksuzluklara ve çağdışı işlemlere her zaman olduğu gibi itiraz etmeye, mücadeleye devam edeceğim" dedi.

OKAN KONURALP KİMDİR?

1973 Adapazarı doğumlu olan Okan Konuralp, 1997 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden Sosyolog unvanı ile mezun oldu. 1998 yılında Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Programı’nı tamamladı. Uzun yıllar Tempo Dergisi ve Hürriyet Gazetesi’nde Parlamento Muhabiri olarak görev yaptı; Diyanet ve İslami Hareketler, Kürt Sorunu, Azınlıklar konusunda çalışmalar yürüttü, yazı dizileri hazırladı. 2015 yılından itibaren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Konuralp, Gökçen Çamlıyurt Konuralp ile evli, Aren ve Mavi adlarında ikiz çocuk babası.