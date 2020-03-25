Okulların kapalı kalma süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı

25 Mart 2020 Çarşamba, 19:20

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse ilişkin "Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı" dedi.

Bakan Koca sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır. Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak dışarıya özlemimiz çok uzun sürmez."

Sağlık Bakanı Koca okullara verilen aranın tatili olarak görünmemesi gerektiğini vurgulayarak, verilen aranın uzatılacağını söyledi.

60 YAŞ ÜSTÜ İKİ HASTA TABURCU EDİLDİ

Bakan Koca, ''Yoğun bakındaki 60 yaş üstü iki hasta taburcu edildi. Yoğun bakımda 136 hasta bulunuyor. İlaçlarla birlikte bu hastaların tedavisine başlandı'' dedi.

"EVDE EĞİTİM SÜRECİ 30 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, televizyon yoluyla uzaktan eğitime başladı. Bu hatfa test haftamızdı. Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu eğitime devam edeceğiz. En kısa zaman içerisinde yüzyüze eğitimle telafi çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.

Selçuk, ''30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu" dedi.