Olağan tepkiler

26 Mart 2020 Perşembe, 07:25

“Eyvah öksürüyorum, sanki ateşim var, boğazım gıcık yapıyor, kalbim sıkışıyor, korona olabilir miyim?” Salgının boyutu artarken evlerine kapanan yakınlarınızdan bu ve benzeri sorulara çokça tanıklık ediyorsunuzdur. Peki koronavirüs salgınında ruh sağlığımızı nasıl korumalıyız? Psikiyatrist Ejder Akgün Yıldırım, salgın durumlarında, bedenin verdiği stres reaksiyonunun biraz daha farklı ve sert olabileceğini belirterek “Olağandışı durumlarda aslında bedeniminizin verdiği tepkiler olağandır. Ruhsal dünyanın kişiyi korumak için ürettiği tepkilerdir. Kişiler bu belirtileri yönetemiyorsa destek almalı” dedi.

‘KRİZİ YÖNETMELİYİZ’

“Eğer salgın hastalık gibi krizleri bizler yönetmezsek krizler bizi yönetir” uyarısında bulunan Yıldırım, ‘Göğsüm sıkıştı’ ya da ‘nefes almam zorlaştı’ dediğinizde ‘bana ne oluyor demeyeceksiniz’. Diyeceksiniz ki ‘galiba vücudum biraz stres tepkisi gösteriyor’. Bu tepkiler aslında ruhsal dünyanın kişiyi korumak için ürettiği tepkiler. Aslında bunlar vücudun kendisini korumak için ürettiği sinyaller. Bunu bilmek stresi kontrol etmemizi sağlayacaktır” diye konuştu.

GEÇİCİ BİR DÖNEM

Bu dönemin geçici bir dönem olduğunun bilinmesine dikkat çeken Yıldırım, “Tecrübeler salgın kalktıktan hemen sonra insanların yoğun belirtiler yaşasa da bu belirtilerin hızlıca söndüğünü gösteriyor” dedi.

ONLİNE DESTEK

Yıldırım, şöyle devam etti: “Bu dönemde panik belirtileri daha fazla olacaktır, biz ona kaygı belirtileri diyoruz. Sıkışma, huzursuzluk, bazen bedenini aşırı kontrol etme, sağlık kaygısı, uykusuzluk, çabuk öfkelenme, tahammülsüzlük sık görülebilir ya da moral bozukluğu olabilir. Bunlar olağan belirtiler. Kişiler bu belirtileri yönetemiyorsa, başka sorunlar yaşıyorsa mutlaka ruhsal destek için başvuracak ki çok yakın zamanda online destek sistemleri devreye sokulacak ve onlar da hizmet verecek.”

SÖYLENTİLER SAĞLIĞIMIZI BOZAR

Prof. Ejder Yıldırım’a göre, ruh sağlığımızı bozan bir diğer nokta ise söylentiler. Ruh sağlığımızı korumak için şu önerilerde bulunuyor:

- Söylentilere kulak asmayın, bilim insanlarının söylediklerine kulak verin.

- Bu dönem yaratıcılığınızı kullanın. Gününüzü güzelleştirmeye çalışın, dayanışmayı artırın, bütün bunları yaparken sosyal mesafeyi koruyun.

- Evinizde kalın, hem çalıştığınız kurumdan hem de çevrenizden güvenliğinizin sağlanmasını isteyin. Ama içinize kapanmayın, iletişiminizi artırın. Mekânlardan uzak, duygularda yakın olun.