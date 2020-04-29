Olağanüstü Beyefendiler Cemiyeti!
Rom Hell’in yetkin yazarı Alan Moore ile ve Marshall Law’un deneyimli illüstratörü Kevin O’Neill’dan heyecan dolu iki ciltlik bir macera Olağanüstü Beyefendiler Cemiyeti!
Londra,
1898. Victoria Devri sona ererken yirminci yüzyıl yaklaşıyor... Yaşanan büyük
değişikliklerin yanında bir durgunluk çağı bu. Bir iffet düzeninin yanında ciddi
bir karmaşanın hüküm sürdüğü bir çağ. Kahramanlara ihtiyaç duyulan bir devir!
Allan
Quatermain, Kaptan Nemo, Hawley Griffin, Dr. Henry Jekyll, Bay Edward Hyde ve
Mina Murray işte o kahramanlar! Birlikte, Olağanüstü Beyefendiler Cemiyeti’ni oluşturuyorlar.
Esrarengiz
“M”nin emri altındaki gizemli Campion Bond tarafından işe alınan bu altı maceracı,
yardıma muhtaç imparatorlukları tarafından biraz da zorla hizmete alınıyor. Karşılarındaysa
alçak Doktor’un dünyaya hâkim olmak için yaptığı rezil planı var. Ama işler tam
olarak göründüğü gibi değil; gizli ve hücresel başka etmenler de işin içinde. Böylece,
sıra dışı bir hikâye doğuyor.
Maceranın
yine Alan Moore’un yazdığı ve Kevin O’Neill’ın resimlediği ikinci cildinde ise bu
sefer düşmanlar uzak bir yerden, Mars’tan geliyor ve yalnızca İngiltere’nin
değil, dünyanın da kaderi kahramanlarımızın elinde.
Allan
Quatermain, Mina Harker, Kaptan Nemo, Hawley Griffin ve Edward Hyde hem bu
yenilmez görünen düşmanlara hem de içlerindeki bir haine karşı savaşmak
zorunda.
Dünya
üzerindeki pek çok gizli ve inanılmaz yerin anlatıldığı “Yeni Gezginin
Almanağı” ile “Olağanüstü Beyefendiler Oyunu” da bu soluksuz maceranın sonunda
okurları bekliyor!
Olağanüstü Beyefendiler Cemiyeti 1 / Alan Moore / Resimleyen: Kevin
O’Neill / Çeviren: N. Can Kantarcı / Yapı Kredi Yayınları / 192 s.
Olağanüstü Beyefendiler Cemiyeti 2 / Alan Moore / Resimleyen: Kevin O’Neill / Çeviren: N. Can Kantarcı / Yapı Kredi Yayınları / 224 s.
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