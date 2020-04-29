29 Nisan 2020 Çarşamba, 18:17

Londra, 1898. Victoria Devri sona ererken yirminci yüzyıl yaklaşıyor... Yaşanan büyük değişikliklerin yanında bir durgunluk çağı bu. Bir iffet düzeninin yanında ciddi bir karmaşanın hüküm sürdüğü bir çağ. Kahramanlara ihtiyaç duyulan bir devir!

Allan Quatermain, Kaptan Nemo, Hawley Griffin, Dr. Henry Jekyll, Bay Edward Hyde ve Mina Murray işte o kahramanlar! Birlikte, Olağanüstü Beyefendiler Cemiyeti’ni oluşturuyorlar.

Esrarengiz “M”nin emri altındaki gizemli Campion Bond tarafından işe alınan bu altı maceracı, yardıma muhtaç imparatorlukları tarafından biraz da zorla hizmete alınıyor. Karşılarındaysa alçak Doktor’un dünyaya hâkim olmak için yaptığı rezil planı var. Ama işler tam olarak göründüğü gibi değil; gizli ve hücresel başka etmenler de işin içinde. Böylece, sıra dışı bir hikâye doğuyor.

Maceranın yine Alan Moore’un yazdığı ve Kevin O’Neill’ın resimlediği ikinci cildinde ise bu sefer düşmanlar uzak bir yerden, Mars’tan geliyor ve yalnızca İngiltere’nin değil, dünyanın da kaderi kahramanlarımızın elinde.

Allan Quatermain, Mina Harker, Kaptan Nemo, Hawley Griffin ve Edward Hyde hem bu yenilmez görünen düşmanlara hem de içlerindeki bir haine karşı savaşmak zorunda.

Dünya üzerindeki pek çok gizli ve inanılmaz yerin anlatıldığı “Yeni Gezginin Almanağı” ile “Olağanüstü Beyefendiler Oyunu” da bu soluksuz maceranın sonunda okurları bekliyor!

Olağanüstü Beyefendiler Cemiyeti 1 / Alan Moore / Resimleyen: Kevin O’Neill / Çeviren: N. Can Kantarcı / Yapı Kredi Yayınları / 192 s.



Olağanüstü Beyefendiler Cemiyeti 2 / Alan Moore / Resimleyen: Kevin O’Neill / Çeviren: N. Can Kantarcı / Yapı Kredi Yayınları / 224 s.