Önlem almada geç kalındı

27 Mart 2020 Cuma, 06:00

CHP’nin koronavirüs raporunda hastalık belirtisi gösteren vakalara yeterince test yapılamamasının halk sağlığını riske attığı vurgulanarak “Başımıza gelecek en kötü senaryoya hazırlık olarak son 3 yıl içinde emekli olmuş sağlık personelinden çalışmaya uygun olanların da göreve çağrılması düşünülmesinde ve bu konuda hazırlık yapılmasında fayda görüyoruz” değerlendirmesi yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi parti liderlerine mektupla birlikte gönderdiği Koronavirüs Raporunda salgının ülkenin hem bugününü hem de yarınını ipotek altına alabilecek büyüklükte olduğu vurgulandı. 196 sayfa uzunluğundaki raporda, özetle şu görüşler yer aldı:

- Riske neden oldu: Hastalık belirtisi gösteren vakalara yeterince test yapılamaması halk sağlığını riske atmıştır. Ülkemizde yetersiz test yapılması dolayısıyla, hastalık diğer ülkelerden daha hızlı yayılmaya başlamıştır.

- Geç kalındı: Hastalığın yayılmasının beklendiği günlerde (Mart ayının başında) önlem alınmayarak veya önlem alınmasında geç kalınarak, umre dahil yurtdışına gidiş ve gelişleri sınırlanmayarak, hastalığın en ağır yaşandığı ülkelerden biri olan İran sınırından giriş çıkışların engellenmesinde geç kalınarak ve sınır geçişlerinde gevşek davranılarak, futbol maçlarını iptal etmek yerine seyircisiz oynatarak halk sağlığı riske atılmıştır.

- Emekliler göreve çağrılmalı: Ayrıca başımıza gelecek en kötü senaryoya hazırlık olarak son 3 yıl içinde emekli olmuş sağlık personelinden çalışmaya uygun olanların da göreve çağrılması düşünülmesinde ve bu konuda hazırlık yapılmasında fayda görüyoruz. Hastalığın belirli illerimizde yoğunlaşması halinde diğer illerden takviye sağlık personelin hızla bu bölgelere nakli için gerekli önlemleri alınmasını tavsiye ediyoruz.

- İnfaz yasası çıkarılmalı: Halk sağlığı zorunluluğu siyasi önyargılara kurban edilmeden, adalet ve eşitlik duygusu incitilmeden, toplum güvenliği riske atılmadan ve cezasızlık algısı yaratılmadan bir infaz erteleme yasası çıkarılmalıdır. En riskli gruplardan birisi olan göçmen ve mültecilerde bu süreçte koruma ve sağlık hizmetlerinden yararlandırılmalı, temel gıda ve hijyen ihtiyaçları karşılanmalıdır.

- Nakit yardımı yapılmalı: Yaşadığımız daralmanın aşılması, stratejik sektörlerimizin talep düşüklüğü nedeniyle tedarik zincirlerinin kırılmaması ve sosyal adaletin sağlanması amacıyla ihtiyaç içerisinde bulunan tüm yurttaşlarımıza yeterli nakit yardım yapılmalıdır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA YEŞIL IŞIK

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun ülke genelinde sokağa çıkma yasağı önerdiği ama iktidarın bunu reddettiği iddia edildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “İktidar, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda ve dünyada yaşananları da göz önüne alarak bunu bir an önce düşünmeli ve gerçekleştirmelidir” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bilim Kurulu’nun salgını önlemek için sokağa çıkma yasağı istediğini, ancak hükümetin bunu kabul etmediğini söyledi. Türkkan, “Tedbirler daha da artırılmalı, daha radikal tedbirler alınmalı, sokağa çıkmaya sınırlama getirilmeli” dedi. CHP ve İYİ Parti, bu yönde alınacak bir karara da yeşil ışık yaktı.