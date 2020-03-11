Onyekuru'ya ne oldu?
Galatasarayın son haftalardaki başarılı yıldızı Henry Onyekuru, dünkü idmanı yarıda bıraktı.
Galatasaray'ın son haftalardaki başarılı yıldızı Henry Onyekuru, dünkü idmanı yarıda bıraktı.
Galatasaray'da Henry Onyekuru, çalışmanın başında Fatih Terim ve Yener İnce ile yaptığı görüşmenin ardından antrenmanı yarıda bırakarak soyunma odasına gitti.
Onyekuru'nun adelesinde sertleşme olabileceği ve riske girmek istemediği öğrenildi.
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