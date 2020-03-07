Operasyon bölgesinden görüntü paylaşmak suç mu?

07 Mart 2020 Cumartesi, 16:37

Türkiye, Suriye’de askeri operasyonlarını sürdürürken zaman zaman sosyal medyaya askerlerin paylaşımları düşüyor.

Kimi çevreler bu şekilde yapılan paylaşımların karşı tarafa bilgi sağlayabilecek nitelikte olabileceğini ve risk içerdiğini iddia ediyor.

Askerlerin sosyal medya kullanımı ile ilgili Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2020/930 k. Sayılı kararında emsal teşkil edecek bir karara imza attı.

EMRE İTAATSİZLİKTEN YARGILANDI

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in haberine göre, askerlik fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı için emre itaatsizlik suçlamasıyla açılan davada ceza alan askerin dosyasını inceleyen Yargıtay, sanığın böyle bir yasak olduğundan haberdar olmadığı yönündeki beyanını dikkate alındı.

Kararda sosyal medya kullanımı ile ilgili emir tebliğ edilmediği için suç unsurunun oluşmadığı belirtilerek cezasını bozarak yeniden yargılanmak üzere mahkemeye geri gönderdi..

"OPERASYONDAKİ ASKERLER PAYLAŞIMLARINA DİKKAT ETMELİ"

Bu karara karşın sosyal medya uzmanı Av. Rıdvan Yıldız’a askerlere önemli uyarıları var

Yıldız, askerlerin, görevleri sırasında çekip sosyal medya paylaşımları ile hem kendilerini hem de görev arkadaşlarını tehlike atabileceklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Özellikle şu an yaşanan dönem göz önüne alındığında operasyon bölgesindeki askerlerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. İşin suç boyutunu ele aldığımızda bu sosyal medya paylaşımlarının düşmana istihbarat sağlaması gibi nedenlerle silah arkadaşlarının ölümü ve yaralanması sebep olan asker taksirle öldürme ve taksirle yaralamadan yargılanabilir.

“EMİR VERİLDİĞİ HALDE PAYLAŞIM YAPANLAR CEZA ALABİLİR”

Yargıtay’ın beraat verdiği kararda sosyal medyada paylaşım yapan askerin bu fiili sosyal medyada yasak getiren emirden önce işlediği vurgusu yapıldı.

Buna karşın Yıldız mevcut emri aldığı halde paylaşım yapılamayacağı görüşünde.

Kendisine Sosyal Medya paylaşımları ile ilgili emirler verildiği ve tebliğ edildiği halde paylaşım yapanlar ayrıca emre itaatsizlikten de yargılanabilirler. Bu konuda Yargı sosyal paylaşım siteleri ve internet üzerinden askeri fotoğrafların paylaşılmayacağına dair, Birlik Komutanlığınca tebliğ edilen emrin, birlik disiplini ve güvenliğinin sağlanması için istihbarata karşı koyma amaçlı getirilmiş hizmete ilişkin bir emir olduğunu kabul etmektedir. Askerlere imzalatılan ve genellikle okumadıkları sözleşmelerde bu konuda emir ve yasaklar bulunmaktadır.

“Ayrıca sosyal medya paylaşımları ile askerler farkında olmadan gizli bilgi, belge ve emirlerin ortaya çıkmasına da neden olabilirler” diyen Yıldız sözlerini tamamladı:

Bu durumdan dolayı da yargılanabilirler. Askerlerin sosyal medyada askerlik ve görevleri ilgili paylaşım yapmaları suç oluşturacağı gibi ülkenin güvenliğini, silah arkadaşlarını ve kendilerinin güvenliğini tehlikeye atacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle askerlerin görevleri esnasında sosyal medya paylaşımı yapmamaları en doğrusu olacaktır.