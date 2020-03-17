‘Ortaklığı gösterdiğim için ceza verdiler’

17 Mart 2020 Salı, 06:00

Hapis cezasına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Sağlar, Erdoğan’ın başkanlığı döneminde, “Ne istediniz de vermedik” sözlerini anımsatarak “Söylediği o söz bir ortaklıktır. Türk Lirası’nın üzerinden Atatürk’ün kaldırılması ve Türkçe olimpiyatlar ambleminin konulması ne kadar içli dışlı olduklarının da bir göstergesiydi. Yine Türkiye rejiminin değişmesinin büyük adımı olan 12 Eylül 2010 referandumunda Fethullah Gülen’in ‘Mezardan kalkıp oy verilsin’ talimatı aralarındaki bağı ortaya koyuyor. Ben bunları açıkladığım için ceza aldım” dedi.

Fikri Sağlar, Hollanda’da yaşayan CHP’lilerin hapis cezasını kararını Avrupa Parlamentosu’na (AP) taşıdığını ayrıca eski Türkiye Raportörü Kati Piri’nin de Türkiye’nin AB Büyükelçisi ile konuya ilişkin bir araya geleceği bilgisini aldığını anlattı.