Osman Kavala'ya 'darbe girişimi' suçlamasından tahliye kararı
Osman Kavala hakkında, yaklaşık 28 ay tutuklu kaldığı Gezi Parkı davasında beraat ettikten sonra cezaevinden tahliye edilmeden tekrar tutuklandığı "15 Temmuz darbe girişimine iştirak" soruşturmasında tahliye kararı verildi. Kavala, "Askeri ve siyasal casusluk" suçundan da tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak.
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada beraatine ve tahliyesine karar verilen ancak 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen başka bir soruşturma kapsamında 19 Şubat'ta tutuklanan Osman Kavala hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği Kavala hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye edilmesine karar verdi.
Ancak aynı soruşturmada "Askeri ve siyasal casusluk" suçundan da 9 Mart'ta tutuklanmış olduğu için Kavala cezaevinden çıkamayacak.
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