AKP kulislerinde CHP hesabı: ‘Devlet kendini koruyor’

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından Ankara’da siyaset yeniden yargı eksenli tartışmalara kilitlenirken, AKP kulislerinde yapılan değerlendirmeler dikkat çekiyor. İktidar cephesi kamuoyu önünde sürecin “CHP’nin iç meselesi” olduğu vurgusunu öne çıkarırken, parti kulislerinde kararın “devletin kendini koruma refleksi” olarak değerlendirildiği belirtiliyor. AKP kurmayları, yaşanan krizin kısa vadede sert siyasi gerilim yaratacağını kabul ederken, uzun vadede CHP’nin “yeniden sistem içine çekileceği” görüşünü dile getiriyor. AKP içerisinde farklı değerlendirmeler bulunsa da ağırlıklı görüşün, karar sonrası oluşan toplumsal ve siyasi tepkinin zaman içerisinde zayıflayacağı yönünde olduğu ifade ediliyor. Parti kaynakları, “İlk etapta sert açıklamalar olur, meydan siyaseti yükselir ama Türkiye’de seçmen uzun krizleri taşımıyor. Bir süre sonra CHP de kendi içinde denge arayışına girer” yorumunu yapıyor. Bazı AKP’liler ise süreci yalnızca CHP’nin iç tartışması olarak görmediklerini açık biçimde dile getiriyor. İktidar kulislerinde, “Devlet burada kendini koruyor. Siyasetin meşru zemininin dışına çıkan, şaibe tartışmalarıyla anılan bir tabloya sistem müdahale etti” değerlendirmelerinin yapıldığı aktarılıyor. Özellikle kurultay sürecine ilişkin iddiaların uzun süredir gündemde tutulmasının ardından gelen kararın, AKP içerisinde “beklenen bir sonuç” olarak yorumlandığı ifade ediliyor.

‘CHP NORMALE DÖNMEK ZORUNDA KALACAK’

AKP’ye yakın bazı isimlerin, yaşanan sürecin CHP’de yeni bir iç denge yaratacağı görüşünü savunduğu belirtiliyor. Parti kulislerinde, “CHP uzun süre bu sertlik siyasetiyle devam edemez. Sonunda yeniden merkez siyasete ve kurumsal hatta dönmek zorunda kalacak” değerlendirmeleri yapılıyor.

‘TANIMIYORUM DİYEMEZLER’

AKP kulislerinde en dikkat çekici değerlendirmelerden biri ise CHP’nin yargı kararına yönelik tutumuna ilişkin yapılıyor. İktidar cephesinde bazı isimler, CHP yönetiminin “kararı tanımıyoruz” çizgisinin sürdürülebilir olmadığını savunuyor. Bir AKP’li yönetici, “Hem Meclis’te kalıp hem devleti ve yargıyı tanımadığını söyleyemezsin. Eğer öyle düşünüyorlarsa sine-i millete dönsünler” ifadelerini kullandı. Aynı isimler, CHP’nin sert muhalefet dilinin toplumsal karşılığının sınırlı kalacağını ileri sürerken, devlet kurumlarının tartışmaya açılmasının kamuoyunda ters etki yaratacağını savunuyor. AKP içerisinde özellikle “devlet krizi” görüntüsü oluşmaması için dikkatli bir dil kullanılmasına özen gösterildiği de belirtiliyor.

KAMUOYU ÖNÜNDE ‘MESAFE’ ARAYIŞI

Öte yandan AKP yönetiminin kamuoyu önünde doğrudan yargı kararının sahibi gibi görünmek istemediği ifade ediliyor. Parti yönetiminin, “Bu mesele yargının konusu” çizgisini özellikle koruduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanı ve AKP üst yönetiminden gelecek açıklamaların da kontrollü olması bekleniyor. AKP kaynakları, sürecin doğrudan iktidar-yargı ilişkisi tartışmasına dönüşmesinin istenmediğini belirtirken, CHP’nin vereceği siyasi tepkinin de yakından izlendiğini ifade ediyor.