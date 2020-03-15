Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.35'te Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 18,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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