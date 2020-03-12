Oteller nisan sonunda açılacak

12 Mart 2020 Perşembe, 17:30

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, bütün dünyada panik etkisi yaratan koronavirüsü nedeniyle, tatil rezervasyonlarında yavaşlama olduğunu, bu yüzden Türkiye’deki turizm bölgelerinde nisan ayı başında açılacak otellerin açılışlarını nisan sonuna ertelediğini açıkladı.

Çin’de ortaya çıkan koronavirüsünün dünyaya yayılmasının ve dün akşam Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi (küresel salgın) ilan etmesinin bütün ülkelerde bir panik yarattığını belirten Çorabatır, “Başta ABD olmak üzere Avrupa’dan seyahat yasağı getirmesi, Slovakya’da olağanüstü hal ilan edilmesi, İtalya’nın kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerini durdurması, Almanya, Fransa ve İtalya’daki hastalık oranlarının Avrupa’ya hızla yayılması dünya ticareti ve seyahat endüstrisini beklentinin üzerinde tüm ülkelerde daha sıkıntılı bir hale getirmiştir” dedi.

AÇIK OTELLERDE TEDBİRLER ALINDI

Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun aldığı tedbirlerden dolayı bugüne kadar sadece bir kişide virüsün tespit edildiğini dile getiren Çorabatır, “Otellerimizle ilgili gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Turizm Bakanlığı’ndan tedbirle ilgili direktifler konusunda en üst düzeyde tedbirlerimizi alıyoruz” diye konuştu.

Seyahat endüstrisindeki yavaşlamaya dikkati çekerek, birçok ülkede uçuşların, özellikle hava yolu şirketlerinde yüzde 50’ye kadar düştüğünü açıklayan Çorabatır, aynı şekilde tatil rezervasyonlarında da azalma olduğunu kaydetti.

Bu yüzden ülkemizde de yaz sezonu başlangıcı olan nisan ayındaki rezervasyon taleplerinin de beklenen düzeyde olmadığını belirten Çorabatır, “Kıştan açık olan otellerimiz zaten faaliyetlerine devam ediyor. Ama nisan ayında açılacak olan otellerimizin açılışlarını nisan ayı sonuna kaydırması riski minimize etmek açısından önemli bir adım olacaktır. Burada Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza katılıyoruz” dedi.

BAKANA DOSYA SUNULDU

Turizm sektörünün üzerinde kıştan gelen bir yük olduğuna da işaret eden Çorabatır, şunları kaydetti:

“Rezervasyonların düşmesi nedeniyle açılışlarımızın nisan ayı sonuna ertelenmesi de muhakkak ki sektörümüze ekonomik yük getirecektir. Bu konuyla ilgili de Sayın Kültür ve Turizm bakanımıza, Turizm İstişare Kurulu olarak bir dosya verdik. Sanırım bugün gün içinde bu dosya cumhurbaşkanımızın yaptığı toplantıda da Kültür ve Turizm Bakanımız tarafından dile getirilecektir.”