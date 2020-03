"Oynamak istemiyor" iddiasına Galatasaray'dan sert yanıt

14 Mart 2020 Cumartesi, 17:11

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, maçın ertelenmemesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın kimseden çekinmediğine dikkat çeken Cengiz, basketbol derbisi sonrası şöyle konuştu: "TFF Başkanı maçların seyircili oynanacağını söyledi. Biz de maçlar devletimizin talebi üzerinde 'Seyircili oynanacak ve hijyenik açıdan her önlemi alacağız' dedik. Akşam devletimiz farklı bir karar aldı, maçların seyircisiz oynanması kararını verdi. Biz ertelenmesinden yanaydık. Şu anda her zemin, her saha ve her şartta, Galatasaray mücadelesine devam edecektir. Sanki seyircisiz oynadığımızda, Galatasaray'dan 3 puan alabilir miyiz şeklinde hesaplar yapıldığını hissettim, bu hiç hoş bir şey değil. Biz eşit şartlarda oynamak isteriz. Bazılarına anlatamıyoruz, beying elişimleri fetüste durmuş. Biz devletin vereceği karara riayet edeceğiz.

Herkes sanırım fikstüre bakıyor, kim ne avantajı içinde ona bakılıyor. Erteleme isteğimize çok sert tepki verildi. Biz elinden silahı düşen rakibimizin silahını almak istemiyoruz, eşit şartlarda olmak istiyoruz.

Biz Galatasaray camiası olarak sporcularımızın, sizlerin (medya) sağlığını düşünüyoruz. Futbolcularımız tedirgin. Basketbol takımımızda bir oyuncumuzun ateşi çıktı, şimdilik virüs yok, ilk test negatif çıktı, ama diğer oyuncular tedirgin oldu. Sırf sporcularımızı yalnız bırakmamak için buraya geldik. Eğer onlara bir şey olacaksa bana da olsun.

Mesela kızlarımızın oynadığı rakip Fransa'dan geldi, maça çıktı, karantina yok. Erkek takımımızın rakibi Rusya'dan geldi. Onlara da karantine yok.

Biz kurallara uyuyoruz ama endişeliyiz.

Ben eşit şartlarda mücadele taraftarıyım. Birçok kulüp başkanı ertelemeden yana ama sessiz kaldı. Malesef biz korkuyoruz algısı yaratıldı. Galatasaray her şartta mücadele eder.

Amaç Galatasaray puan yitirmesiyle o ayrı. Ama biz her zaman devletimize saygı duyarız. "

Mustafa Cengiz, Mesut Bakkal'ın teşvik primi ile ilgili kitabı üzerine sorulan soru üzerine, "Şİmdi zaman değil 1943'ten girerim, geçen yıllarda Süper Kupa finali niye oynanmadı derim en iyisi susayım" dedi.