Resmi Gazete'de yayımlandı... 11. Yargı Paketi yürürlüğe girdi!

25.12.2025 08:20:00
ANKA
TBMM, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etmişti. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak hüküm kesinleşmediği için o dönemde çıkarılan kanundan yararlanamayan yaklaşık 55 bin hükümlüyü ilgilendiren düzenlemenin de yer aldığı teklif, 38 maddeyle Genel Kurul'a sunulmuştu.

Ancak Genel Kurul'da verilen önergelerle '5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği iptal kararları dikkate alınarak hazırlanan düzenlemeleri içeren 30, 31 ve 32'nci maddeler tekliften çıkarılırken, 5 madde de ihdas edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaşanan tartışmaların ardından Covid düzenlemesinin kapsamı daraltılırken, depremde yakınlarını kaybedenlerin mücadelesi ile deprem suçluları da kapsam dışına çıkarılmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi ile 50 bin mahkuma tahliye yolu açılması bekleniyor. 

