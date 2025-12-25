Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi... Samsunspor'dan Musaba için flaş karar!

25.12.2025 10:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Samsunspor, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Anthony Musaba hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Samsunspor, Anthony Musaba hakkında disiplin süreci başlattı. 

Açıklamada, "FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz" denildi.

Samsunspor'un açıklaması:

"Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir.

Futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzden herhangi bir izin almadan dünkü antrenmana katılmamış; ayrıca Teknik Direktörümüzün kararı doğrultusunda dünkü müsabakada görev alması planlanmasına rağmen, maç kadrosuna dahil olmayı reddetmiştir.

Bu kapsamda, futbolcumuz Anthony Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlalleri kulübümüz tarafından resmi olarak kayıt altına alınmıştır.

FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz.

Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

