SSK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar zam yapılacak? SGK uzmanından asgari ücret sonrası ilk tahmin!

2026 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. En düşük emekli maaşının yeni yılda hangi seviyeye yükseleceği merak edilirken, gözler aralık ayı enflasyon verilerine ve hükümetten gelebilecek olası ek düzenlemelere çevrildi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM BEKLENTİSİ

Maaş artışlarına ilişkin değerlendirmeleriyle bilinen SGK uzmanı Özgür Erdursun, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alabileceği zam oranlarına dair öngörülerini paylaştı. Enflasyonun belirleyici olacağına dikkat çeken Erdursun, zam oranlarının sınırlı bir aralıkta şekillenmesini beklediğini ifade etti.

Erdursun, konuya ilişkin değerlendirmesinde,

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine günlerdir söylüyorum. Enflasyon yüzde 31 çıkarsa zam oranı yüzde 12,3 olacak. Biraz daha yüksek çıkarsa yüzde 12,5, yüzde 12,7, maksimum yüzde 13 olur

ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TAHMİNLERİ

Yapılan hesaplamalar, en düşük emekli maaşına yönelik tahminlerin de netleşmesini sağladı. Erdursun, mevcut ekonomik görünümün emeklilerin beklentilerini temkinli tutmasını gerektirdiğini vurguladı. Bu çerçevede, en düşük emekli aylığının yeni dönemde sınırlı bir artış gösterebileceğini dile getirdi.

GÖZLER OCAK AYINDA AÇIKLANACAK VERİDE

2026 yılı emekli maaş zamlarını kesinleştirecek en önemli veri, TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyonu olacak. Bu verinin ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranları netlik kazanacak.

Öte yandan, refah payı ya da seyyanen zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Emekliler, yalnızca enflasyon farkını değil, hükümetten gelebilecek olası ek artışlara yönelik açıklamaları da yakından takip ediyor.