Oyuncu Cansın Çekili koronavirüse yakalandı: 'Hastalık o kadar zor ve yorucu ki...'

03 Nisan 2020 Cuma, 11:32

Fotoğraf: İHA

Instagram hesabının hikaye kısmından açıklama yapan oyuncu "20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.

Kendini evinde karantinaya aldığını, test sonucu pozitif çıktıktan sonra ise karantina alanını küçültüp odasında kalmaya devam ettiği söyleyen oyuncu, hasta olduğu için yanına gelen annesi ve kardeşinin de kendisiyle birlikte olduğu aktardı.

"HASTALIK ZOR VE YORUCU"

Oyuncu Çekili yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Sıkılmaya hakkım yok, hakkımız yok. Hastalık o kadar zor ve yorucu ki inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz.

Öksürmekten mesela artık göğsüm ağrıyor, çok sevdiğim çikolatalardan asla tat alamıyorum. Her gün bilmem kaz kez sıktığım parfümlerimin hepsi çekmeceme kalktı çünkü kokusunu alamıyorum...

Zaten aldığım dönemlerde de öksürtüyor yani bazen çok sevdiğiniz şeyler de size iyi gelmeyebiliyormuş bunu anladım. Sağlık diyorum çok önemli. Zaten önemsiyorduk bunu daha da önemsediğimizi anlamak için böyle yaşanmışlıklara ihtiyaç duymayalım"