Oyuncu Levent Ünsal vefat etti

21 Mart 2020 Cumartesi, 20:25

Oyuncu, seslendirme sanatçısı, radyocu ve televizyoncu Levent Ünsal geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata veda etti. 1965 doğumlu usta oyuncu sunduğu L Cetveli adlı programla özdeşleşmiş, bu isimle anılır olmuştu.

1965 yılında İstanbul'da doğan Levent Ünsal Galatasaray Lisesi ve İ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu'nda eğitim gördü. Lise yıllarında tiyatroya başlayan Ünsal 1983-2002 yılları arasında Ferhan Şensoy Ortaoyuncular Tiyatrosunda 20’yi aşkın oyunda rol aldı. 1992’de Türkiye'nin ilk özel radyosu olan Kent Fm de radyoculuğa başladı. 1995’de Hür Fm, 1997-2004 Best Fm ve 2004 yılından itibaren NTV N101 radyolarında değişik programlara imza attı.

Ortaoyuncular Tiyatrosu’nun efsane oyunlarından “Şahları da Vururlar”ın çok yakında sahnelenecek yeni versiyonu için provalara devam etmekte olan Ünsal birkaç gün önce kişisel Instagram ve Twitter hesaplarından koronavirüs salgını sebebiyle oyunların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.

Seslendirme ve konuşma eğitimleri de veren usta tiyatrocu “Rus Gelin”, “Pardon”, “Maskeli Beşler: Kıbrıs”, “Bina” adlı filmlerde ve aralarında “İffet”, “Evli ve Öfkeli” “Kral Şakir” gibi yapımların da olduğu çok sayıda TV dizisinde rol almıştı.

