Özdemir: Nisan’da seyircili başlarız

19 Mart 2020 Perşembe, 18:58

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir liglerin ertelenmesinden sonra yaptığı açıklamada, “Tarih konusunda çalışmalar sonucunda belli olacak. Bundan sonraki çalışmalarımızda Kulüpler Birliği ile sürdüreceğiz. Bir çalışma grubu oluşturup bundan sonraki yol haritamızı hep beraber tespit edeceğiz. Hedefimiz en liglerimizin en kısa sürede başlaması. Bunun için çalışmalara en kısa zamanda başlayacağız ve takvimi olumlu gidişi gözleyerek tarihleri belli edeceğiz. Şu an için Nisan gibi başlayıp, 27 Haziran’da bitirebiliriz, Seyircili oynamayı düşünüyoruz.” dedi.

