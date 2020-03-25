Özel okul ücretleri için açıklama
Koronavirüs nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Çocukları özel okullarda okuyan veliler ise nasıl bir yol izleneceğini merak ediyordu. Türkiye Özel Okullar Derneği'nden konu hakkında açıklama geldi.
Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de her geçen gün
etkisini artıran corona virüsü nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi. Alınan
bu karar sonrası çocukları özel okullarda eğitim gören binlerce kişi okul
ücretleri hakkında nasıl bir yol izleneceğini merak ediyordu. Türkiye Özel
Okullar Derneği de konu hakkında bir açıklama yaptı.
BAKANLA GÖRÜŞÜLDÜ
Yapılan açıklamada derneklerin bir araya gelerek, 300.000
çalışanı ve 2.5 milyon öğrencisi bulunan kurumlar hakkında, kimsenin mağdur
olmaması için bir yol haritası çizildiği belirtildi. Özel eğitim kurumlarını
temsil eden dernekler olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşme
yapıldığı belirtilen açıklamada, özel okulların eksik kalan eğitimi okullar
açıldıktan sonra yüz yüze eğitimle vermeleri yönünde karar alındığı bilgisi
paylaşıldı.
YÜZ YÜZE EĞİTİMİ TAMAMLAYACAKLAR
Buna göre özel okullar veliler ile yaptıkları sözleşmelerin
gereği olan yüz yüze eğitimi okullar açıldıktan sonra tamamlayacaklar. Bu süre
içerisinde öğrencilere yemek ve servis hizmeti de sağlanacak.
SELÇUK: HUKUKİ BİR SORUN
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, veliler arasında soru
işaretlerine neden olan özel okul ücretlerinin karantina döneminde akıbetinin
ne olacağı sorusuna “Bu hukuki bir sorun” yanıtını vermişti.
Video Haberler
- İstanbul'da minibüsle yolculukta skandal görüntüler
- Hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe saydı
- Maaşlarını evlerinden aldılar
- “Uyuşturucu ve cinsel istismar suçları hassasiyetimiz
- 'Hükümet korona fırsatçılığının peşine düştü'
- Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku!
- Koronavirüs için test sırasında kurala uymadılar!
- Zorla maske takıp başından kolonya döktü!
- Tuttuğu kiralık katille eski eşini öldürmüş
- Canlı yayında beden eğitimi dersi veren hoca gündem oldu