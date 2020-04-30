Özgür Özel'den Fahrettin Altun'a çok sert sözler

30 Nisan 2020 Perşembe, 13:56



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yönelik "Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin başarısını hazmedemeyip halkın iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanımızın ve hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez" paylaşımını yapmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, basın açıklaması düzenledi.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle;

-Millet can derdindeyken, ülkede Fahrettin Altun'un mangal keyfi için kanunun arkasından dolandığı, suç üstü yakalanınca vakıflarla o gün kontrat yaptığı, Kuzguncuk'ta bir arsayı aylık 250 TL'ye kiraladığı konuşuluyor.

CUMHURİYET'E DESTEK

-Ve şimdi Canan Kaftancıoğlu ve Cumhuriyet gazetesinin 4 değerli basın emekçisi bu haberden dolayı ifade veriyor. Bu haber terör kapsamında sorgulanıyor.

-Haberin doğruluğu Altun tarafından da kabul edildi. Bugün gazetecilik yargılanıyor. Bu utanç verici bir durumdur.

-Biz iktidar olduğumzda Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nda duracak, evine beş maaş girmeye devam edecek, öyle mi olacak sanıyorsunuz?

-Fahrettin Altun kendi gündemini bastırmak için öyle şeyler söyledi ki... Haber ne? Mangal, çardak. Çivi bile çakamayacağın Kuzguncuk'taki bölgede.

-Darbe kimden gelirse gelsin karşıyız, darbecilere teslim olmayız diyen Özgür Özel'e kes kopyala yapıştır Fahrettin Altun makas gitmiş, algı operasyonu yapıyor, 8 bin tane tweet attırıyor, 800 bin tane attırsanız ne olur?

-Bir adım geri gidenin canı çıksın, sizden korkan sizden beter olsun. Yine kutuplaşma, anketlerde eriyorsunuz ya ondan çıldırdınız. Bütün mesele o.

-İktidara gelince Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nda duracak, eve baş 5 gelecek, öyle mi olacak sanıyorsunuz?

-Bugün anket yayımladı Avrasya kimin yaptığı belli işte sormuşlar, Erdoğan'la ilgili sonuçlar ortada...

-Seçimle geldiniz seçimle gideceksiniz. Saray rejiminin sonu geliyor dedik. Bir bakıyorsun o kısmı kesiyor 'darbe çığırtkanlığı'ymış.

-Fesli deli Kadir'in önünde el pençe divan duran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş göreve devam mı edecek diye düşünen var?

-Bunları her birisi ne durumda olduklarını gösteriyor. Bir de küçük ortakları var. Sivas katliamını biz yapmadık diye açıklama yaptılar. Siz yaptınız diyen mi var. Böyle kötü olayları hatrılatmayın dedik.

-Özür falan da dilemiyorum.

-İsmet Büyükataman beni tehdit edebilir, Özgür Özel korkar ama CHP Grupbaşkanvekili korkmaz kardeşim.

-Beni tehdit edersin Özgür Özel korkar belki ama savaşla kurulmuş bir partinin başkan vekili korkmaz.