Özkoç: Korku imparatorluğunu yıkacağız

07 Mart 2020 Cumartesi, 18:46

Özkoç, Sakarya CHP yeni İl Başkanlığı binasının açılında hemşerileriyle bir araya geldi. Özkoç, burada yaptığı konuşmada, “suskun olmayacaklarını” vurgulayarak, “hiçbir şekilde kan dökülmesine, insanların ayrıştırılmasına izin vermeyeceklerini” belirtti.

'NİYETİM SADECE VE SADECE BU ÜLKEYE HİZMET ETMEKTİR'

Hangi partiden olursa olsun, herkesin adil, yasalar karşısında eşit bir şekilde yaşayacağını ifade eden Özkoç, “Bunun adına Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı denir. Bu iktidar çok yakın zamanda gelecek. Ülkenin her yerinde gel seninle bir kere biz de kucaklaşalım diyorlar. Ben ülkenin her köşesine her yerine gitmekten asla çekinmeyeceğim. Onları her şekilde kucaklayacağım, beraber olacağım. Niyetim sadece ve sadece bu ülkeye hizmet etmektir. Niyetim makam sahibi olmak için değil, bana verilen bana lütfedilen en büyük makam CHP üyeliğidir. O makamdan başka bir makamı hiç istemiyorum. Nerde olursam olayım, ne yaparsam yapayım CHP’li bir üye olarak verdiğim bu mücadeleye devam edeceğim iyi bilsinler. Asla insanlar korkmuyorum diyemez. Herkes korkar. Korkmamak korkuya karşı cesaretle direnmektir. Korkmamak korkuya karşı cesaretle mücadele etmek demektir. İşte bize öğrettiniz o. Siz bize cesaretle korkuya karşı direnin dediniz. Şimdi birileri bu ülkedeki iş adamlarını korkutmak istiyor. Esnafı korkutmak istiyor. Emekçiyi, kadını korkutmak istiyor. İşte biz bu korku imparatorluğunu yıkacağız. Bu korku imparatorluğu bu ülkeden gidecek. Gidene kadar biz bu mücadeleyi yerine getireceğiz” dedi.

'O GÜNE KADAR MÜCADELEYE DEVAM'

Özkoç, “Asla korkmadan mücadele ederek, bugüne kadar TBMM’de partimi ve ilkelerimizi anlattım. Bundan sonra da bundan emin olun kim ne derse desin asla korkmadan omuz omuza birlikte mücadele vererek partinin iktidara taşındığı güne kadar birlikte olacağız. O gün geldiğinde TC’nin bağımsız, tarafsız, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Allah nasip ederse ben bir adım arkasında olacağım. O diyecek ki ben cumhurbaşkanı seçildim ama ben bu yetkileri istemiyorum. Bu yetkiler millete aittir diyecek. O diyecek ki ben tekrar laik, demokratik, parlamenter sistemin korunmasını istiyorum bana verilen bu yetkileri meclise iade ediyorum diyecek. O zaman Türkiye’de tekrar bir seçim olacak. Türkiye Cumhuriyeti başbakanını, milletvekillerini, bakanlarını seçecekler ve mecliste bulunan insanlar yani milletvekilleri milletin vekili olarak orada olacaklar. Ve o cumhurbaşkanı da tüm Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olacak. O güne kadar mücadeleye devam” şeklinde konuştu.